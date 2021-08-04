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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 erkekler 800 metrede altın madalya Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir'd

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Tokyo 2020 erkekler 800 metrede altın madalya Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir'd

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 800 metre yarışında Kenyalı Emmanuel Kipkurui Korir altın madalya aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda devam ediyor.

Erkekler 800 metre finalinde 1.45.06 koşan Korir, altın madalyaya uzandı. Vatandaşı Ferguson Cheruiyot Rotich 1.45.23'lük derecesiyle gümüş madalya alırken, Polonyalı Patryk Dobek 1.45.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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