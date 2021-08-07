Toky 2020 kadın basketbolda bronz madalya Fransa'nın

Fransa, Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmada Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 43-40 önde tamamlayan Fransa, karşılaşmayı da 91-76 kazandı ve bronz madalya elde etti.



Londra 2012'de gümüş madalya alan Fransa, ikinci olimpiyat madalyasını kazandı.



Rio 2016'da ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.