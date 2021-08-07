MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriToky 2020 kadın basketbolda bronz madalya Fransa'nın
GeriTokyo2020 Toky 2020 kadın basketbolda bronz madalya Fransa'nın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 07.08.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Toky 2020 kadın basketbolda bronz madalya Fransa'nın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toky 2020 kadın basketbolda bronz madalya Fransa'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde kadın basketbolundaki bronz madalya mücadelesini Fransa kazandı.

Fransa, Saitama Super Arena'da oynanan karşılaşmada Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında ilk yarıyı 43-40 önde tamamlayan Fransa, karşılaşmayı da 91-76 kazandı ve bronz madalya elde etti.

Londra 2012'de gümüş madalya alan Fransa, ikinci olimpiyat madalyasını kazandı.

Rio 2016'da ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi