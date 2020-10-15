MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTokatspor Erbaaspor maçı canlı izle: Tokatspor Erbaaspor maçı hangi kanalda?
GeriSpor Tokatspor Erbaaspor maçı canlı izle: Tokatspor Erbaaspor maçı hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Tokatspor Erbaaspor maçı canlı izle: Tokatspor Erbaaspor maçı hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokatspor Erbaaspor maçı canlı izle: Tokatspor Erbaaspor maçı hangi kanalda?
Abone Olgoogle-news

Tokatspor Erbaaspor maçı Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Aynı ilin iki takımını karşı karşıya getirecek olan Tokatspor Erbaaspor maçı, Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında ter dökecek. Karşılaşma ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Tokatspor Erbaaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Tokatspor Erbaaspor maçı canlı yayın bilgileri

Tokatspor Erbaaspor maçı canlı yayın ile futbolseverlerle buluşacak. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erbaa ile Tokatspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele, kent sakinleri tarafından anlık olarak takip edilecek. Peki, Tokatspor Erbaaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, canlı yayın detayları

 

TOKATSPOR ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Tokatspor Erbaaspor maçı, 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. 

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A SPOR 15 EKİM YAYIN AKIŞI

 Son Sayfa - canlı

 Sabah Sporu - canlı

 Milli Maç Özel (T)

 Hız Dünyası - canlı

 Bire Bir Futbol - canlı

 Spor Ajansı - canlı

 52 ORDUSPOR - ARHAVİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 TOKATSPOR - ERBAASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Premier Futbol - canlı

 Sosyal Medya - canlı

 Ana Haber - canlı

 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

 Hıncal Uluç ile Baş Başa - canlı

 Top Bizde - canlı

 Son Sayfa - canlı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle