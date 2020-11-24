MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriTokat Belediye Plevne: 3 - Sorgun Belediyespor: 1
GeriVoleybol Tokat Belediye Plevne: 3 - Sorgun Belediyespor: 1
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
Haber Giriş: 24.11.2020 - 20:22 | Son Güncelleme:

Tokat Belediye Plevne: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat Belediye Plevne: 3 - Sorgun Belediyespor: 1
Abone Olgoogle-news

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Tokat Belediye Plevne: 3 - Sorgun Belediyespor: 1
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: İbrahim Ünal, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir)
Sorgun Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı, Cepeda, Cirovic, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar (Umut Demir, Mesut Akman, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 25-20, 19-25, 25-19, 25-16
Süre: 109 dakika (27, 29, 27, 26)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle