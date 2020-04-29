Tok gözlü Los Angeles Lakers

Spor Arena / Efkan BUCAK | ABD’de koronavirüs salgınından etkilenen KOBi’lere destek amacıyla verilen maddi destekten faydalanan Los Angeles Lakers, hükümet tarafından dağıtılan 349 milyar doların iki haftada tükendiğini öğrenince, aldığı 4.4 milyon doları iade etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Lakers, söz konusu programdan destek almaya hak kazanmıştı. Ancak programdaki paranın tükendiğini öğrenince, bizden daha fazla ihtiyacı olanlara gitmesi için bize ödenen rakamı iade etmeye karar verdik” denildi. Forbes’a göre 4.4 milyar dolar değeri bulunan Los Angeles Lakers Kulübü’nün yıllık 434 milyon dolar geliri bulunuyor.

FEDAKARLIĞIN BÖYLESİ

Birçok kulüpte futbolcu maaşlarında kesintiler veya ertelemeler yapılıyor... İngiltere Kuzey Premier Ligi (Ülkedeki futbol piramidinde 7. seviyeye tekabül ediyor) ekiplerinden Stocksbridge Park Steels’ta ise oyuncular ve teknik heyet bir adım öteye giderek, kulüplerini kurtarmak için tüm maaşlarından feragat etti. Yönetim yaptığı açıklamada “Teknik direktörümüz ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

BREMEN EVDEN UZAK OLACAK

Bundesliga’da maçların 9 Mayıs’ta seyircisiz olarak başlaması planlanırken, düşme hattındaki Werder Bremen seyirci dışında saha avantajından da mahrum kalacak. Bremen Eyaleti İçişleri Bakanlığı’nın salgın sürecinde bölgede sportif müsabakaları yasaklaması nedeniyle yeşil beyazlı ekip iç saha karşılaşmalarını başka statlarda oynamak zorunda kalacak. Alternatif olarak Hannover, Wolfsburg ve Hamburg belirlendi. Salgın nedeniyle 45 milyon Euro zararda olan Werder’in küme düşmesi halinde çok daha büyük bir kriz içine girmesi bekleniyor.

EN CEFAKâRI RANDERS TARAFTARI

Kulüpler için salgın döneminin en büyük sıkıntılarından biri kombine ücretlerinin geri ödenmesi... Schalke Kulübü örneğin; “İstemeseniz bizim için daha iyi” şeklinde bir açıklama bile yayımlarken, ABD’de iki beyzbolsever “Bir ay geçti bize ödeme planı sunulmadı” diye MLB yönetimine dava açtı. Danimarka’da ise kulüpler taraftarlarına “Dilerseniz geri ödeme yapalım” duyurusu yaparken, en ‘cefakâr’ taraftar Randers’ınkiler çıktı... Mavi beyazlılarda kombine sahiplerinin yalnızca yüzde 2’si (Yani 16 kişi) ücret talebinde bulundu.

S.BiRLiKSPOR’DAN MAHALLEYE DESTEK

Vefaspor’un mahalle halkının market borçlarını ödemesinin ardından amatör futbol dünyasında bir yardım haberi de İstanbul Küçükçekmece’den geldi. Söğütlüçeşme Birlikspor Kulübü, gündelik işlerde çalışan ve salgın nedeniyle geliri olmayan ailelere gıda kolisi yardımı yaptı. Kulüp Başkanı Soner Karapınar ayrıca bölgelerindeki bir çocuğun ameliyat masraflarını da karşıladıklarını belirtti.