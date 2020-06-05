TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın sözleşmesi uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, kulüp altyapısından yetişen Muhsin Yaşar ile yeniden anlaşma sağlandı.

Oyuncun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "2019-2020 sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3 ribaund, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 7,4 sayı ve 2,6 ribaund ortalamaları sergilemişti." ifadeleri kullanıldı