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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 21:22,Son Güncelleme:

TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın sözleşmesi uzatıldı

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TOFAŞ'ta Muhsin Yaşar'ın sözleşmesi uzatıldı
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TOFAŞ Basketbol Takımı, pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, kulüp altyapısından yetişen Muhsin Yaşar ile yeniden anlaşma sağlandı.

Oyuncun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "2019-2020 sezonunda sergilediği performans ile takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3 ribaund, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 7,4 sayı ve 2,6 ribaund ortalamaları sergilemişti." ifadeleri kullanıldı

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