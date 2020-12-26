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Basketbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

TOFAŞ'ta iki koronavirüs vakası daha!

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TOFAŞ'ta iki koronavirüs vakası daha!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta biri basketbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta maçı öncesinde A takım sporcuları, teknik ekip ve kulüp personelinin PCR tarama testleri gerçekleştirildi.

Bunun üzerine teknik ekipten bir kişi ile bir basketbolcuya Kovid-19 tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve teknik çalışanın tedavi sürecine başlandı.

Tarama testleri sonucunda, 13 Aralık'tan bu yana pozitif vaka sayısı 5'i oyuncu, 5'i teknik ekip ve 3'ü idari çalışan olmak üzere 13 kişiye yükseldi.

TOFAŞta iki koronavirüs vakası daha

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