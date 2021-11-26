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TOFAŞ'ta Ahmet Çakı dönemi

#TOFAŞ#Ahmet Çakı#Basketbol
TOFAŞta Ahmet Çakı dönemi

TOFAŞ Basketbol Takımı, Başantrenörlük görevi için daha önce kulüpte görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı.

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Çakı, A Milli Erkek Takımı’nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak..

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞta Başantrenörlük görevine Ahmet Çakı getirildi. Mavi Yeşilli kulüp, Koç Hakan Demir ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı görüşmeler sonucunda, Tofaş Basketbol Takımında daha önce 2012-2014 yılları arasında da başantrenör olarak görev yapan Ahmet Çakı ile anlaşma sağladı. Çakı ile 2.5 yıllk sözleşme imzalanırken, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve B Milli Erkek Basketbol Takımı Koçu görevlerinde bulunan Ahmet Çakı, kulüpler bazında ise 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden, Darüşşafaka Doğuş ile Euroleaguede mücadele vermişti. TOFAŞ Basketbol Takımının yeni Başantrenörü Ahmet Çakı, A Erkek Milli Takımı’nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde 28 Kasım Pazar günü oynayacağı Büyük Britanya karşılaşması sonrası göreve başlayacak.

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#TOFAŞ#Ahmet Çakı#Basketbol

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