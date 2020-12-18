MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTOFAŞ'ın konuğu ligin yenilgisiz ekibi Anadolu Efes olacak
GeriBasketbol TOFAŞ'ın konuğu ligin yenilgisiz ekibi Anadolu Efes olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

TOFAŞ'ın konuğu ligin yenilgisiz ekibi Anadolu Efes olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOFAŞ'ın konuğu ligin yenilgisiz ekibi Anadolu Efes olacak
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ, ligin tek yenilgisiz ekibi Anadolu Efes'i konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yarın oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantep Basketbol'a son saniye basketiyle mağlup olan (68-67) TOFAŞ'ın, 12. haftada sahasında oynaması gereken Aliağa Petkimspor maçı, rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

16 Aralık'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken JDA Dijon maçı ise Bursa ekibinde tespit edilen vakalar nedeniyle oynanmazken, Anadolu Efes karşısında eksik bir kadroyla mücadele edecek olan Bursa temsilcisi, ligde 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle ve 1 maç eksiğiyle 7. sırada bulunuyor.

Ligdeki tek yenilgisiz takım olan rakip Anadolu Efes ise 2 maç eksiğinin yanında 10 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle