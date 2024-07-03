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TOFAŞ, Berk Demir'le anlaştı! Türk Telekom, Olivier Hanlan'ı renklerine bağladı...

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#Basketbol#TOFAŞ#Türk Telekom
TOFAŞ, Berk Demirle anlaştı Türk Telekom, Olivier Hanlanı renklerine bağladı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 16:10

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ve Türk Telekom, yeni transferlerini duyurdu.

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TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, Darüşşafaka forması giyen 2,04 metre boyundaki Berk Demir ile anlaşma sağladı.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 29 yaşındaki Berk; Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Türk Telekom takımlarında forma giydi.

Berk Demir, geçtiğimiz sezon ligde süre aldığı 29 maçta 7,2 sayı, 1,3 asist, ve 4,8 ribaunt ortalamasıyla oynamış, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 maçta 6,4 sayı, 1 asist, 5.6 ribaunt ortalamalarına imza atmıştı.

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TÜRK TELEKOM'A KANADALI ŞUTÖR

Türk Telekom, Kanadalı şutör oyun kurucu Olivier Hanlan'ı transfer etti.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu CSKA Moskova takımıyla geçiren Olivier Hanlan'ı renklerimize bağladık. Aileye hoş geldin." denildi.

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Türkiye liginin 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu; Zalgiris Kaunas, Le Mans, Austin Spurs, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Openjobmetis Varese ve CSKA Moskova kulüplerinde de oynadı.

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#Basketbol#TOFAŞ#Türk Telekom

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