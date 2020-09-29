MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTOFAŞ, ABD'li forvet DeVaughn Akoon-Purcell'i transfer etti
GeriBasketbol TOFAŞ, ABD'li forvet DeVaughn Akoon-Purcell'i transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 19:53 | Son Güncelleme:

TOFAŞ, ABD'li forvet DeVaughn Akoon-Purcell'i transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOFAŞ, ABD'li forvet DeVaughn Akoon-Purcell'i transfer etti
Abone Olgoogle-news

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li forvet DeVaughn Akoon-Purcell ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trinidad ve Tobago asıllı DeVaughn Akoon-Purcell'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Akoon-Purcell, geçen sezon NBA G-League'de Oklahoma City Blue formasıyla 41 maçta 17,8 sayı, 6,7 ribaunt, 1,9 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li forvet, bu sezon başında ise kısa süreli sözleşme imzaladığı Danimarka ekibi Bakken Bears'ı, 15,5 sayı, 3,5 ribaunt, 3 asist

ortalamalarıyla elemelerden çıkmasına katkıda bulunarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle