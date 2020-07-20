TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Sean Kilpatrick'i transfer etti

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Buducnost VOLI'de forma giyen 30 yaşındaki NBA patentli Sean Kilpatrick'le anlaşma sağlandı.







1,93 metre boyundaki Kilpatrick, 2019-2020 sezonunda Adriyatik Ligi'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,8 asist, ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise 16,5 sayı, 2,5 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!