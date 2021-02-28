TOFAŞ: 98 - Galatasaray: 89
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, Galatasaray'ı 98-89 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 98 - Galatasaray: 89
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir
TOFAŞ: Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 6, White 14, Simmons 12, Phillip 11, Purcell 26, Zubcic 11, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 9
Galatasaray: Yiğit Arslan 11, Motum 11, Jefferson 18, Crawford 13, Jackson 24, Eray Aydoğan, Ragip Berke Atar 4, Marei, Göksenin Köksal 8
1. Periyot: 26-28
Devre: 51-50
3. Periyot: 75-70