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TOFAŞ: 98 - Büyükçekmece Basketbol: 87

#ING Basketbol Süper Ligi#TOFAŞ#Büyükçekmece Basketbol
TOFAŞ: 98 - Büyükçekmece Basketbol: 87

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 yendi.

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ING Basketbol Süper Ligi - TOFAŞ: 98 - Büyükçekmece Basketbol: 87
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
TOFAŞ: Emre Tanışan 7, Zubcic 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 2, Saldivar 4, Simmons 8, Cook 36, Muhsin Yaşar 15
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 7, White 10, Enes Berkay Taşkıran 15, Kadir Bayram, Greene, Caner Deniz 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 7, Bruinsma 23, Herun 13, Mustafa Kurtuldum 4, Barış Çağan Özkan 2
1. Periyot: 26-18
Devre: 52-37
3. Periyot: 67-64

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#ING Basketbol Süper Ligi#TOFAŞ#Büyükçekmece Basketbol