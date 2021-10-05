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TOFAŞ: 92 - Filou Oostende: 83

#Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi#TOFAŞ#Filou Oostende
TOFAŞ: 92 - Filou Oostende: 83

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende'yi 92-83 mağlup etti.

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Karşılaşmaya pota altındaki uzunlarıyla boyalı alana etkili kullanarak başlayan TOFAŞ, Muhsin Yaşar ve Zubcic'ten bulduğu skorlarla 5. dakikayı 11-7 önde geçti. Etkili oyuna Cruz ve Cook'ta set hücumlarıyla katkı sağlayınca Bursa temsilcisi ilk çeyreği farkı çift hanelere çıkararak 29-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe oyuncularını dinlendirmek için rotasyonla başlayan TOFAŞ karşısında Filou Osstende Mc Coy ve Jantunen ile hücumda etkili oldu ve fark 13. dakikada 7'ye (32-25) indi. Bursa temsilcisinin skor üretmekte sıkıntılar çektiği çeyrekte Booth ile içeriyi zorlayarak sayılar bulan konuk ekip karşısında deneyimli oyuncusu Zubcic ile tempoyu tekrar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 49-38 önde girdi.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan üçüncü periyotun 23. dakikası 55-45 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Özellikle Muhsin Yaşar ve Zubcic ile rakibine hücumda sıkıntılar yaşatan TOFAŞ, bu çeyrekte seyirci desteğiyle beraber enerjisini yükseltti ve final periyotuna 16 sayılık farkla (76-60) gitmeyi başardı.

Son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibine skorda geri dönüş şansı tanımayan TOFAŞ, parkeden 92-83 galip ayrıldı.

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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - TOFAŞ: 92 - Filou Oostende: 83
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
TOFAŞ: Cook 12, Cruz 14, Berk Uğur 5, Muhsin Yaşar 18, Zubcic 19, Yiğit Arslan 2, Berka Büyüktuncel 5, Shepherd 12, Simmons 5,
Filou Oostende: Djordjevic 6, Gillet 14, Randolph 15, Booth 8, Buysschaert 6, Mccoy 11, Troisfontaines 7, Buysse 10, Jantunen 4, Vries 2
1. Periyot: 29-16
Devre: 49-38
3. Periyot: 76-60

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#Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi#TOFAŞ#Filou Oostende