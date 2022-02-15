TOFAŞ 88 - 93 Fenerbahçe Beko (Maç özeti)

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Bitci Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'la karşılaştı.

Mücadelede bir ara 20 sayı farkla yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşle skoru 76-76'ya getirdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko, sahadan 93-88 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

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Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu, 27 sayı ile hem maçın en skorerı hem de en değerli oyuncusu oldu.

Sarı-lacivertli takımın yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Nef oldu.