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TOFAŞ 82-80 Nutribullet Treviso

#TOFAŞ#Treviso#Nilüfer
TOFAŞ 82-80 Nutribullet Treviso

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 Turu J Grubu 5’nci haftasında İtalya temsilcisi Nutribullet Trevisoyu sahasında 82-80 mağlup etti.

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Nilüfer TOFAŞ Spor Salonunda oynanan maça Tomislav Zubcic, Kasey Shepherd, Tyler Ennis, Jeremy Simmons, Elgin Cook beşiyle başlayan mavi-yeşilli ekip, ilk basketini Kasey Shepherd ile bularak maça önde başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan ve Simmons ile sayılar bularak 4’üncü dakikayı 12-5 üstün geçti. Nutribullet Treviso takımı aldıkları molanın ardından toparlanarak oyuna tekrardan ortak oldu ve Jones ve Sokolowski ile art arda sayılar bularak 9’uncu dakikada 19-23 öne geçti. Yiğit Arslan’ın son saniyede bulduğu 3 sayıyla Bursa temsilcisi ilk periyodu 22-23 geride kapattı.

İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirirken 16’ncı dakika 30-30 beraberlikle tamamlandı. İtalya temsilcisinin Bortolani ve Jones ile çizgi gerisinden sayılar bulması ve TOFAŞ’ın hücumdan eli boş dönmesiyle Nutribullet Treviso 19’uncu dakikada farkı 6 sayıya (35-41) kadar çıkarttı. İkinci çeyreğin son dakikalarında Ardından Cruz ve Zubcic ile sayılar bulan TOFAŞ soyunma odasına 41-41 beraberlikle girdi.

Üçüncü periyotun başında Cook Ennis ile sayılar bulan TOFAŞ, uzun sürenin arından yeniden öne geçti (45-44). Karşılıklı basketlerde devam eden mücadelede oyundan kopmayan Nutribullet Treviso final periyodunu 58-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte de her iki ekibin sayılarıyla devam ederken mücadelenin normal süresi 72-72 tamamlandı.

Maçın uzatma bölümünde Ennis ve Cruz ile çizgi gerisinden Zubcic ile de pota altından sayılar bulan ve rakibini iyi savunan TOFAŞ, taraftarının da yoğun desteğiyle İtalya temsilcisini 82-80 yendi.

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SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Oskars Lucis (Letonya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Jusip Jurcevic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Zubcic 17, Shepherd 5, Ennis 16, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 11, Cruz 10, Simmons 12, Cook 2, Muhsin Yaşar 3, Zukauskas

NUTRIBULLET TREVISO: Vettori 3, Bortolani 21, Imbro 5, Chillo 8, Sims 4, Sokolowski 18, Dimsa 7, Jones 10, Akele 4

1’İNCİ PERİYOT: 22-23

İLK YARI: 41-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-58

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#TOFAŞ#Treviso#Nilüfer

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