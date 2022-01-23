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TOFAŞ 81 - 65 Darüşşafaka (Maç özeti)

#ING Basketbol Süper Lig#TOFAŞ#Darüşşafaka
TOFAŞ 81 - 65 Darüşşafaka (Maç özeti)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Darüşşafaka Basketbolu 81-65 mağlup ederek, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

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ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Basketbolu konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Mavi Yeşilliler, Tomislav Zubcic'in elinden bulduğu sayılarla 2.30da 7-3 öne geçti. Skoru 7-7 eşitleyen rakibinin basketlerine Tyler Ennis, Elgin Cook ve Tomislav Zubcic ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Kasey Shepherd'ın sayısıyla durumu 20-15 yapsa da ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyoda 8-0lık seri ile giren Darüşşafaka, 12.30da 20-28 öne geçti. Bu seriye Tyler Ennis'in serbest atışları son verirken, Pineiron'un üçlüğüne yanıt Yiğit Arslan'dan geldi. Yiğit Arslan, Elgin Cook ve Jeremy Simmons'ın basketleri 17. dakikada TOFAŞ'ı 34-33 öne geçirirken, Tomislav Zubcic, Tyler Ennis ve Berk Uğurlu ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım soyunma odasına 41-37 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Kasey Shepherd ve Jeremy Simmons'ın basketleriyle üstünlüğü elinde tutmaya çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, 23.30da 45-46 geriye düştü. Konuk takım, 25. dakika sonunda farkı 9 sayıya (46-55) çıkarırken, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketi sonrası Tomislav Zubcic ve Elgin Cook ile sayılar bulan TOFAŞ, son çeyreğe 54-60 geride girdi.

Dördüncü periyotta savunma sertliğini artıran TOFAŞ Basketbol Takımı, Tomislav Zubcic'in üçlüğü sonrası Elgin Cook ve Tyler Ennis'in basketleriyle 32. dakikada 61-60 yeniden öne geçti. Kaptığı topları hızlı hücumlarla tamamlayan Mavi Yeşilliler, Berk Uğurlu ve Yiğit Arslan ikilisinin sayılarıyla bitime 4.13 kala farkı çift hanelere çıkardı: 71-61. Yiğit Arslan ve Tyler Ennis'in üçlükleriyle farkı giderek açan Bursa ekibi, Jeremy Simmons ve Tomislav Zubcic'in basketleriyle parkeden 81-65 galip ayrılmayı başardı.

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SALON: Nilüfer Tofaş
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Emre Tanışan 0, Tomislav Zubcic 20, Kasey Juwan Shepherd 4, Tyler Ennis Mcintrey 11, Berke Büyüktuncel 0, Berk İbrahim Uğurlu 8, Yiğit Arslan 18, Jeremy Byron Simmons 6, Elgin Rashard Cook 14
DARÜŞŞAFAKA: Gabriel Olaseni 6, Troy Wendel Caupain 14, İsaiah Pineiro 12, Eren Has , Wayne Douglas Mc Cullough 7, Doğuş Özdemiroğlu 15, Bora Yaşar 0, Ege Özçelik 0, Sinan Güler 2, Ragıp Berke Atar 4, Nathan Newman Boothe 5
1.PERİYOT: 20-20
DEVRE: 41-37 Tofaş
3.PERİYOT: 54-60 Darüşşafaka
5 FAUL ALANLAR: 33.45 Wayne Douglas Mc Cullough, 36.10 Gabriel Olaseni (Darüşşafaka)
DİSKALİFİYE: 28.49 Burak Selçuk Ernak (Darüşşafaka/2.teknik faul)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ING Basketbol Süper Lig#TOFAŞ#Darüşşafaka

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