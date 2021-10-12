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TOFAŞ: 77 - Kalev Cramo: 81

#TOFAŞ#Kalev Cramo#Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi
TOFAŞ: 77 - Kalev Cramo: 81

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, sahasında Estonya temsilcisi Kalev Cramo'ya 81-77 yenildi.

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Karşılaşmaya hızlı başlayarak üst üste Melson ve Silins'in ile 3 sayılık isabet bulan Kalev Cramo, ilk dakikada 6-0 üstünlük yakaladı. İlerleyen dakikalarda TOFAŞ, hücumda Berk Uğurlu ve Cruz ile bulduğu sayılarla rakibini yakaladı ve Zubcic'in de skor katkısıyla çeyreği 25-18 önde tamamlamayı başardı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Kalev Cramo, Kitsing'in asist ve sayılarıyla 13. dakikada skoru 28-27 lehine çevirdi. TOFAŞ, rakibin yüksek yüzdeli atışlarına Berk Uğurlu ve Zubcic ile karşılık verince soyunma odasına 40-40 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodun hemen başında Zubcic ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ, 43-40 öne geçmeyi başardı. Estonya temsilcisi, Silis ve Melson'un etkili performansıyla 25. dakikada 5 sayılık üstünlük (43-48) yakaladı. Cook'un sayılarıyla Bursa temsilcisi 26. dakikada 48-48 eşitlik sağlasa da Melson'un hücumdaki etkili performansıyla skor üretmeye devam eden Kalev Cramo, 27. dakikada farkı bir anda çift hanelere (49-59) çıkardı. TOFAŞ, bulduğu sayılarla farkı eritse de final periyotuna 62-58 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Lewis ile etkili olan konuk ekip, 31. dakikada farkı 6 sayıya (61-67) çıkardı. TOFAŞ, Muhsin Yaşar ile boyalı alandan, Cruz ile set hücumlarından sayılar bularak 35. dakikada farkı 2 sayıya (69-71) indirmeyi başardı. Ev sahibi ekip, savunmadaki sertliğiyle rakibine kolay şansı tanımazken, 37. dakikada Cruz ile bulduğu sayıyla da skoru 71-71 eşitledi. Kalev Cramo, maçın genelindeki yüksek yüzdeli dış atışlarına Lewis ve Hermet ile devam edince son dakikaya 5 sayılık farkla girdi. TOFAŞ, içeriyi Cruz ile zorlayarak rakibine karşılık verdi ve son 18 saniyeye 2 sayı geride girdi. Pota altından Lewis ile top çıkarmaya çalışan konuk ekip, 5 saniye boyunca elden topu çıkaramayınca son hücum TOFAŞ'a kaldı. Son hücumu mavi-yeşilliler değerlendirmeyince Kalev Cramo parkeden 81-77 galip ayrıldı.

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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - TOFAŞ: 77 - Kalev Cramo:
81
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Alexandre Deman (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan)
TOFAŞ: Zubcic 10, Berk Uğurlu 16, Cruz 17, Cook 5, Muhsin Yaşar 8, Emre Tanışan 10, Shepherd 6, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 5, Ali Taşkın
Kalev Cramo: Lewis 17, Silins 8, Berry 10, Nurger 4, Kitsing 8, Melson 24, Kurbas, Hermet 8, Dorbek 2
1. Periyot: 25-18
Devre: 40-40
3. Periyot: 58-62
5 faulle çıkan: 32.09 Nurger (Kalev Cramo)

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#TOFAŞ#Kalev Cramo#Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi