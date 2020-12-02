TOFAŞ 110-81 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Dış atışlarda Christon, Purcell ve Simmons ile etkili olan TOFAŞ, 8. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 19-14.

Konuk ekip Fraizer'in etkili oyunuyla rakibine karşılık vermeye çalışsa da çeyrek TOFAŞ'ın 23-20 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrek, TOFAŞ'ın rakibinin direncini kırdığı dakikalara sahne oldu. Çeyreğe başladığı ilk 5'teki 4 oyuncusundan skor katkısı alan Bursa temsilcisi, 8-0'lık seri yakalayarak 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 31-22. Cook ve Frazier ile TOFAŞ'ın baskılı oyununu bertaraf etmeye çalışan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 13. dakikada farkı tekrar 4'e indirdi: 31-27. Pota altından ve dışından neredeyse her geldiği hücumu sayıya çeviren TOFAŞ, 16. dakikada bir kez daha seri (9-0) yakaladı: 40-27. Bu serinin ardından maça iyice ağırlığı koyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 56-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, tüm çeyrek genelinde çok yüksek dış sayı isabetiyle oynayınca final periyotuna 25 sayılık farkla gitti: 84-59.

Son periyotta rakibin oyundan düşmesiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan TOFAŞ, parkeden 110-81 galip ayrıldı.