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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

TK Kaunas 0-3 Sistem9 Yeşilyurt

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TK Kaunas 0-3 Sistem9 Yeşilyurt
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Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turunda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya temsilcisi TK Kaunas'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sistem9 Yeşilyurt, çeyrek finalde Kairos Ponta Delgada-UVC Holding maçının galibiyle karşılaşacak.

Yarı final için sahaya çıkacak İstanbul ekibinin maçı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)

TK Kaunas: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite (Najmovic, Kiausaite, Matekonyte, Szalbierz)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Ece Hocaoğlu Şanlı, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 12-25, 9-25, 8-25

Süre: 48 dakika (16, 16, 16)

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