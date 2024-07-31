×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

TJK’den Spor Arena'dan Gamze Türk'e ödül

Güncelleme Tarihi:

#TJK#Türkiye Jokey Kulübü#Gazi Koşusu
TJK’den Spor Arenadan Gamze Türke ödül
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Haberin Devamı

Seçici kurul, 2023 yılına ait ulusal ve yerel toplam 45 eseri değerlendirdi. Yazılı medyada Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat, ‘Gazi Koşusu’nun Şampiyon Kardeşleri’ başlıklı eseriyle ‘İnceleme-Araştırma’ kategorisinde, Zeynep Bilgehan ve Şebnem Nuraydın ‘Kazanacak At Yıldızıyla Doğar’ adlı eserleriyle Röportaj’da ödüle layık görüldüler. Ayrıca hurriyet.com.tr’den Gamze Türk de ‘Mehmet Kaya: Rüyada Gibiyim / Aile Olarak Kazanmak Ayrı Bir Duygu’ başlıklı eseriyle Özel Ödül’e hak kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TJK#Türkiye Jokey Kulübü#Gazi Koşusu

BAKMADAN GEÇME!