TJK’den Spor Arena'dan Gamze Türk'e ödül

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Seçici kurul, 2023 yılına ait ulusal ve yerel toplam 45 eseri değerlendirdi. Yazılı medyada Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat, ‘Gazi Koşusu’nun Şampiyon Kardeşleri’ başlıklı eseriyle ‘İnceleme-Araştırma’ kategorisinde, Zeynep Bilgehan ve Şebnem Nuraydın ‘Kazanacak At Yıldızıyla Doğar’ adlı eserleriyle Röportaj’da ödüle layık görüldüler. Ayrıca hurriyet.com.tr’den Gamze Türk de ‘Mehmet Kaya: Rüyada Gibiyim / Aile Olarak Kazanmak Ayrı Bir Duygu’ başlıklı eseriyle Özel Ödül’e hak kazandı.