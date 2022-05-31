TJK’dan Spor Arena'nın "Ahmet Çelik" haberine ödül

İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda bugün gerçekleştirilen Seçici Kurul Toplantısında yarışmaya katılımda bulunan 33 eser değerlendirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’in Başkanlığı’nı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Hilmi Türkay’ın Genel Sekreterliği’ni üstlendiği seçici kurulda, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, Türkiye Jokey Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Armağan Turhan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Yurday Köstem ve At Yarışı Yazarları Derneği 2’nci Başkanı Atahan Murat Zilcioğlu yer aldı.
TJK’DAN DEMİRÖREN GRUBU’NA 7 ÖDÜL
Yapılan yarışma sonucunda Demirören Grubu 7 ödüle layık görülürken, Demirören Haber Ajansı (DHA) "Hipodromlardaki Anneler" haberiyle Görsel Medya Röportaj Kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Ödüle layık görülen eserler şu şekilde:
YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Haber
Adil DEMİRÇUBUK
Foto Finish’le hayata döndürdü
Hürriyet Gazetesi
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YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Röportaj, Araştırma, İnceleme
İnceleme kategorisinde
Zeynep BİLGEHAN
Doru Jokey’in İmparator Oğlu
Hürriyet Gazetesi
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Röportaj kategorisinde
Adil DEMİRÇUBUK
Güçlü Kadın, Cesur Anne
Hürriyet Gazetesi
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YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Köşe yazısı, Yorum, Makale
Mehmet Yusuf MARANGOZ
Türk Lokumu: LIGHT OF DARKNESS
Bosphorse Dergisi
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YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Sayfa düzeni
Salih ERKAN
Bu Çelik bükülmez
Milliyet Gazetesi
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YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Fotoğraf ve Karikatür
Hüseyin YAVUZ
Bu Çelik bükülmez (Fotoğrafıyla)
Milliyet Gazetesi
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GÖRSEL MEDYA (Televizyonlar - Ajanslar) / Haber, Program, Röportaj
Röportaj kategorisinde
Mustafa AKIN
Hipodromlardaki Anneler
Demirören Haber Ajansı
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Haber kategorisinde
Erman GÖNÜLŞEN
95. Gazi Koşusu
TRT Spor
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DİJİTAL MEDYA (İnternet Siteleri - e-dergiler) / Haber, Röportaj
Uğur YAPICI
Gazi Koşusu tarihine geçen jokey Ahmet Çelik, 7’de 7’nin hikayesini Spor Arena’ya anlattı
www.hurriyet.com.tr
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İŞİTSEL MEDYA (Radyolar) / Haber, Program, Röportaj
Kerem Vatan
95. Gazi Koşusu Özel Yayını
Lig Radyo
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NİMET ÜYKEN ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER
Kaan BOZDOĞAN
Türk Atçılığı Derbi için gün sayıyor
Anadolu Ajansı
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Sonat BAHAR
Veliefendi’nin Hanım Ağaları
Sabah Gazetesi
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Yağız Deniz BİRİCİK
Anne Sevgisi
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