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TJK’dan Spor Arena'nın "Ahmet Çelik" haberine ödül

#Türkiye Jokey Kulübü#TJK#Spor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 2021 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri yarışması sonuçlarını açıkladı. Düzenlenen yarışmada Demirören Grubu, 7 ödüle layık görülürken Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'nın "Gazi Koşusu tarihine geçen jokey Ahmet Çelik, 7’de 7’nin hikayesi anlattı" haberi Dijital Medya Röportaj Kategorisinde ödülün sahibi oldu.

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İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda bugün gerçekleştirilen Seçici Kurul Toplantısında yarışmaya katılımda bulunan 33 eser değerlendirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’in Başkanlığı’nı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Hilmi Türkay’ın Genel Sekreterliği’ni üstlendiği seçici kurulda, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, Türkiye Jokey Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Armağan Turhan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Yurday Köstem ve At Yarışı Yazarları Derneği 2’nci Başkanı Atahan Murat Zilcioğlu yer aldı.

TJK’DAN DEMİRÖREN GRUBU’NA 7 ÖDÜL

Yapılan yarışma sonucunda Demirören Grubu 7 ödüle layık görülürken, Demirören Haber Ajansı (DHA) "Hipodromlardaki Anneler" haberiyle Görsel Medya Röportaj Kategorisinde ödülün sahibi oldu.

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Ödüle layık görülen eserler şu şekilde:

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Haber

Adil DEMİRÇUBUK

Foto Finish’le hayata döndürdü

Hürriyet Gazetesi

*       *       *

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Röportaj, Araştırma, İnceleme

İnceleme kategorisinde

Zeynep BİLGEHAN

Doru Jokey’in İmparator Oğlu

Hürriyet Gazetesi

*       *       *

Röportaj kategorisinde

Adil DEMİRÇUBUK

Güçlü Kadın, Cesur Anne

Hürriyet Gazetesi

*       *       *

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Köşe yazısı, Yorum, Makale

Mehmet Yusuf MARANGOZ

Türk Lokumu: LIGHT OF DARKNESS

Bosphorse Dergisi

*       *       *

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Sayfa düzeni

Salih ERKAN

Bu Çelik bükülmez

Milliyet Gazetesi

*       *       *

YAZILI MEDYA (Gazeteler - Dergiler - Ajanslar) / Fotoğraf ve Karikatür

Hüseyin YAVUZ

Bu Çelik bükülmez (Fotoğrafıyla)

Milliyet Gazetesi

*       *       *

GÖRSEL MEDYA (Televizyonlar - Ajanslar) / Haber, Program, Röportaj

Röportaj kategorisinde

Mustafa AKIN

Hipodromlardaki Anneler

Demirören Haber Ajansı

*       *       *

Haber kategorisinde

Erman GÖNÜLŞEN

95. Gazi Koşusu

TRT Spor

*       *       *

DİJİTAL MEDYA (İnternet Siteleri - e-dergiler) / Haber, Röportaj

Uğur YAPICI

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Gazi Koşusu tarihine geçen jokey Ahmet Çelik, 7’de 7’nin hikayesini Spor Arena’ya anlattı

www.hurriyet.com.tr

*       *       *

İŞİTSEL MEDYA (Radyolar) / Haber, Program, Röportaj

Kerem Vatan

95. Gazi Koşusu Özel Yayını

Lig Radyo

*       *       *

NİMET ÜYKEN ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ESERLER

Kaan BOZDOĞAN

Türk Atçılığı Derbi için gün sayıyor

Anadolu Ajansı

*       *       * 

Sonat BAHAR

Veliefendi’nin Hanım Ağaları

Sabah Gazetesi

*       *       *

Yağız Deniz BİRİCİK

Anne Sevgisi

beINSports

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#Türkiye Jokey Kulübü#TJK#Spor

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