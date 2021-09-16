TJK’dan iki flaş transfer! Yıldızlar geliyor…

Haberin Devamı

Geçen iki yılda büyük ses getiren tam 7 aygır alımı yapan TJK bu yıl da Epaulette ve Battleground’u renklerine bağladı.

21 MİLYON DOLARLIK KAZANÇ

2014 yılında İrlanda’da mekik aygır olarak aşımlara başlayan ve aynı yıldan itibaren Avustralya’da bulunan Darley Harası’nda aşım yapan Epaulette’in bugüne kadar koşan yaklaşık 500 temsilcisinin 275’i yarış kazanmayı başarırken, kariyer kazançları 21 milyon doları aştı.

ŞAMPİYON ANNE VE BABANIN OĞLU

İrlanda Coolmore Harasından satın alınan ve 2 black-type koşu galibi, şampiyon anne ve babanın oğlu Battleground da 2022 yılında Türkiye’de aşımlara başlayacaktır.