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Haber Giriş: 16.06.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

TJK’da yüzde 75 son sürat, hız kesmiyor!

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TJK’da yüzde 75 son sürat, hız kesmiyor!
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TJK, yarışseverin yüzünü güldürecek. Yüzde 75 son sürat devam...

TJK’dan yüzde 75 kampanyası...

At yarışlarının yeniden başlamasıyla birlikte, TJK her gün yurt içi ve yurt dışında üzerine müşterek bahis kabul edilen tüm koşularda GANYAN, İKİLİ ve ÇİFTE BAHİS oyunlarında satışın %75’ini yarışseverlere dağıtmaya devam edecek.

Oyunlar öncesi açıklanan muhtemel değerler bu orana göre hesaplanmış olacak.

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