TJK Başkanı Serdal Adalı'dan atçılık camiasına müjde

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Enver Arslan moderatörlüğünde TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, duayen yarış yazarı Atahan Zilcioğlu ve efsane jokey Süleyman Akdı’nın sorularını yanıtlayan Adalı, yarışçılık camiasına müjdeler verirken son 1 yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5'luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını vurgulayan Adalı, at sahibi primlerini de 5 puan artışla %20'ye çıkardıklarını belirtti. Atçılarımızın gelirini artırmak ve giderini azaltmak yönünde çalışmaların sürdüğüne değinen Başkan, son 1 yıl içinde önemli yol kat edildiğine vurgu yaptı.

Adalı; Türkiye Varlık Fonu ile yapılan 10 yıllık sözleşmenin ardından yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede yapılan faaliyetlerin değerli olduğunun altını çizerken, sponsorlukları önemsediklerini ve önümüzdeki yıllarda neredeyse sponsorsuz yarış kalmayacağını, reklam alanlarının pazarlanması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Bahis sisteminin yenilendiğinin altını çizen Başkan, sanal bayilerle pastanın daha da büyüyeceğini vurguladı.

Yeni bahis sistemi ve terminallerinin yenilendiğini, Türkiye’deki at yarışlarının yurt dışı arenaya açılmasının ardından sektöre giren yeni sanal bayilerle birlikte yarış gelirlerini önümüzdeki dönemlerde hedefledikleri seviyeye ulaşacağını beklediklerini belirten Başkan Adalı; ilk önce yurt dışı yarışlarıyla birlikte ve sonrasında yurt içi yarışlarında kapsayacak sabit ihtimalli bahis oyunuyla birlikte pastanın daha büyüyeceğini de sözlerine ekledi.

TJK Başkanı Adalı, sezonun bitmesinin ardından Kocaeli Kartepe Hipodromu’nu yeni tribününe kavuşturmak için çalışmaların başlatıldığının da müjdesini verdi.

Başkan Adalı’nın programda değindiği önemli bir başlıkta yarış komiserliği ve handikaper sistemindeki profesyonelleşme konusu oldu. Adalı yaptığı açıklamada; futbolda olduğu gibi Yarış Komiserliğinde de “VAR” sisteminin geleceğini, bunun için İstanbul’da yerli ve yabancı heyetten oluşan bir merkezin kurulacağını belirtti. Bu heyet, tüm hipodromlarda görev yapacak yarış komiserleriyle birlikte irtibat halinde olup koşu içindeki hususlarla ilgili fikir alışverişinde bulunarak alınacak kararlarda standardı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.