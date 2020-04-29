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Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

TJK, Ankara çıkarması yaptı

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TJK, Ankara çıkarması yaptı
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Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın’ın, bir dizi görüşme yapmak üzere bu sabah Ankara’ya gittiği öğrenildi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Özbelge ve Genel Müdür Tuncel Aydın'ın bir dizi görüşme yapmak üzere bu sabah Ankara'ya gittiği öğrenildi.

'yarisdergisi.com'un haberine göre; Yarışların alınan tedbirler çerçevesinde yeniden başlayabilmesi için Bilim Kuruluna sunulan raporla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanması üzerine Ankara'ya gittiği öğrenilen Başkan Adalı ve ekibinin, bugün önce Sağlık Bakanlığı, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı ile randevuları olduğu bilgisi alındı.

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