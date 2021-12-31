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TJK açıkladı! Yabancı yarışlara yeni kanal

#TJK#Türkiye Jokey Kulübü#TJK TV
TJK açıkladı Yabancı yarışlara yeni kanal

Türkiye Jokey Kulübü yabancı yarışları yeni yıldan itibaren yeni kanalından yarışseverlerle buluşturacak.

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TJK’nın konuyla ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

TJK TV, yeni yılda YouTube yayın platformunda, yurt içi ve yurt dışı yarışlarını 2 ayrı kanalla sizlerle buluşturuyor.

1 Ocak Cumartesi gününden itibaren, TJK TV 1 (Yurt İçi) Youtube kanalından, önceden olduğu gibi TJK TV’nin standart yayını izlenebilecek olup TJK TV 2 (Yurt Dışı) YouTube kanalından ise sadece yurt dışı yarışları izlenebilecek.

Tüm yurt dışı yarış programları; öncesi ve sonrasıyla, padoğu ve röportajlarıyla, daha detaylı ve kesintisiz olarak, 1 Ocak 2022 Cumartesi gününden itibaren TJK TV 2 (Yurt Dışı) YouTube Kanalımızda yayında olacak.

Böylece; uzun süredir TJK TV yayınını takipçileriyle buluşturan YouTube kanalımızda bulunmakta olan İstanbul yarış günlerine ait eyerleme alanı görüntüleri ve tay satışlarını içeren canlı yayın kanalımız ile birlikte, üç farklı canlı yayın izleyicilerimizle buluşmuş olacak.

TJK TV YouTube kanalımıza şimdi abone olup yurt içi ve yurt dışı yarış heyecanına siz de ortak olabilirsiniz.

TJK TV 1 (Yurt İçi) Canlı Yayın: https://bit.ly/3HhBNOA
TJK TV 2 (Yurt Dışı) Canlı Yayın: https://bit.ly/3qyEQez
TJK TV Eyerleme Alanı/Tay Satışları Canlı Yayın: https://bit.ly/3FJGjFw

Haberle ilgili daha fazlası:
#TJK#Türkiye Jokey Kulübü#TJK TV

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