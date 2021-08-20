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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

TJ Campbell ve Efe Beşok Afyon Belediyespor'da

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TJ Campbell ve Efe Beşok Afyon Belediyespor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, dış transferde ABD'li oyun kurucu TJ Campbell'ı kadrosuna katarken, iç transferde Efe Beşok ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ligi takımlarından Real Betis'te forma giyen 33 yaşındaki TJ Campbell'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen sezon takımda forma giyen 24 yaşındaki forvet Efe Beşok ile de yeniden anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

TJ Campbell ve Efe Beşok'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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