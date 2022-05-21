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Titanların savaşında kazanan Anadolu Efes olsun!

#Anadolu Efes#Euroleague#Olympiakos
Titanların savaşında kazanan Anadolu Efes olsun

Yarı finalde Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74’le yıkan lacivert beyazlılar, Real Madrid’i geçerek üst üste 3. finalinde art arda 2. şampiyonluğunu yakalamak istiyor. Belgrad’daki Stark Arena’da yapılacak final, saat 20.00’de başlayacak. Saat 17.00’de ise Barcelona ile Olympiakos üçüncülük için kozlarını paylaşacak.

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Son şampiyon unvanıyla mücadele ettiği THY Euroleague’de Dörtlü Final’in ilk buluşmasında Olympiakos’u Micic’in son saniye üçlüğüyle deviren Anadolu Efes, bugünkü finalde İspanyol ekibi Real Madrid’le karşılaşacak. Yarı finalde Anadolu Efes, Olympiakos’u 77-74’le yıkarken Real ise Barcelona’yı 86-83 mağlup etmişti. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da yapılacak final, saat 20.00’de başlayacak. 17.00’de ise Barcelona ile Olympiakos üçüncülük için kozlarını paylaşacak.

Türk takımları üst üste 6. finalinde

Anadolu Efes’in finale yükselmesiyle Euroleague Dörtlü Final’de üst üste altıncı kez bir Türk takımı şampiyonluk maçına çıkacak. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’de Fenerbahçe, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ise Anadolu Efes finale yükselerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük organizasyonunun finalinde temsil etmiş oldu. 10 şampiyonlukla Euroleague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sayısını 11’e yükseltmek için Anadolu Efes’le karşılaşacak.

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#Anadolu Efes#Euroleague#Olympiakos

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