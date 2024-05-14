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Tire FK, Hüma Yüksel önderliğinde profesyonel ligde! Ege futbolunda tek...

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#TFF 3. Lig#Hüma Yüksel#Tire FK
Tire FK, Hüma Yüksel önderliğinde profesyonel ligde Ege futbolunda tek...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:11

Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak Tire’nin 5 yıllık profesyonel futbol ligi hasretine son veren İzmir temsilcisi Tire 2021 Futbol Kulübü’nün başkanlığını kurulduğundan bu yana Hüma Yüksel üstleniyor.

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Sarı-kırmızılı Tire ekibini sıfırdan TFF 3’üncü Lig’e taşıyan Hüma Yüksel, yeni sezonda Ege futbolunda profesyonel kategorideki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

Takımın pazar günü Kütahya Tavşanlı deplasmanında Tepecikspor’u 2-1 yenerek mutlu sona ulaşmasının ardından ilçede yapılan kutlamalarda hedeflerinin bitmediğini söyleyen Yüksel, artık gözlerinin 2’nci Lig’de olduğunu söyledi.

Başkan Hüma Yüksel, "Her şeyden önce teknik direktörümüz İbrahim Yıldırım ve ekibine, yönetim kurulumuza, taraftarımıza ve şampiyonluğa inanan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pazar günü takım tatile çıkmadan önce vereceğimiz şampiyonluk yemeğinde futbolcu ve teknik ekibimizin ailelerini ağırlayacağız. Şampiyonluk inancımızın zaferidir. Biz 3’üncü Lig’de misafir olacağız. Hedefimiz bekleme yapmadan 2’nci Lig’e yükselmek. En kısa sürede transfer çalışmalarına başlayacağız" açıklamasını yaptı.

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Tire FK, Hüma Yüksel önderliğinde profesyonel ligde Ege futbolunda tek...

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#TFF 3. Lig#Hüma Yüksel#Tire FK

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