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Tirana - Beşiktaş maçında iki kulüp taraftarları arasında kavga! Takımlar soyunma odasına gitti, maç geç başladı

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#Tirana - Beşiktaş#Beşiktaş#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Tirana - Beşiktaş maçında iki kulüp taraftarları arasında kavga Takımlar soyunma odasına gitti, maç geç başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 21:10

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile Beşiktaş arasındaki maç, santra öncesi iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar ve sahaya atılan meşaleler sebebiyle saatinde başlayamadı. Hakem, iki takım futbolcularını soyunma odası tüneline gönderdi. Ortamın sakinleşmesinin ardından mücadele 15 dakika gecikmeyle başladı.

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Tirana ile Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı, tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle geç başladı.

İki takım, santra için hazırken Beşiktaş tribünlerinde yakılan meşalelerin bir kısmı sahaya atıldı. Bunun üzerine hakem anons yapılmasını istedi. Anons yapılırken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine yabancı madde attılar.  Arnavut seyirciler sahaya girerek Beşiktaş taraftarlarına saldırı teşebbüsünde bulundu. 

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Tirana - Beşiktaş maçında iki kulüp taraftarları arasında kavga Takımlar soyunma odasına gitti, maç geç başladı

Bu olayların üzerine hakem anonsların devam etmesini istedi ve futbolcuları soyunma odası tüneline yolladı. Türkçe ve Arnavurtça anonslar yapıldı. Maçın hakemi Stuart Atwell ve UEFA delegesi saha içinde mini bir toplantı yaptı. İki takım taraftrlarının arasına polis girdi. Bir süre sonra taraflar sakinleşti ve takımlar yeniden sahaya çıktı.

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Saat 21:00'da başlaması gereken maç, 15 dakika gecikmeyle, 21:15'te başladı.

Tirana - Beşiktaş maçında iki kulüp taraftarları arasında kavga Takımlar soyunma odasına gitti, maç geç başladı

NECİP VE MASUAKU TARAFTARI SAKİNLEŞTİRDİ

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal ve sol bek Masuaku, tribüne kadar giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

Tirana - Beşiktaş maçında iki kulüp taraftarları arasında kavga Takımlar soyunma odasına gitti, maç geç başladı

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#Tirana - Beşiktaş#Beşiktaş#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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