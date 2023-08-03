Canlı anlatım: Tirana Beşiktaş maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk takımı Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

TIRANA 0-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 56' Amartey

KIRMIZI KART: 66' Masuaku

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

MAÇ 15 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Maç öncesi tribünde yakılan ve sahaya atılan meşaleler sebebiyle maç başlamadı. Hakem, iki takımı da soyunma odasına gönderdi. İki takım taraftarları arasında kavga da başlayınca maç 15 dakika geç başladı.

İLK 11'LER

TIRANA: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Gedson Fernandes’in şutunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Masuaku’nun sol kanattan köşe atışında ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topu rahat bir şekilde kontrol etti.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes’in şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

45+7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Muleka’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut’un gelişine vuruşunda kaleci Lika meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

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TİRANA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Tirana, BEŞİKTAŞ'ı konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilir.