Tirana 0-2 Beşiktaş (Maçın özeti)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibini 2-0 yenerek toplamda 5-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 56. dakikada Daniel Amartey ve 75. dakikada Aboubakar kaydetti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Amartey, golle tanışmış oldu.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku 66. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Tur atlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

MAÇ 15 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Maç öncesi tribünde yakılan ve sahaya atılan meşaleler sebebiyle maç başlamadı. Hakem, iki takımı da soyunma odasına gönderdi. İki takım taraftarları arasında kavga da başlayınca maç 15 dakika geç başladı.

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TIRANA 0-2 BEŞİKTAŞ

GOL: 56' Amartey, 75' Aboubakar

KIRMIZI KART: 66' Masuaku

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

TIRANA: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Gedson Fernandes’in şutunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Masuaku’nun sol kanattan köşe atışında ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Selmani topu rahat bir şekilde kontrol etti.

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes’in şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

45+7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Muleka’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut’un gelişine vuruşunda kaleci Lika meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada sol kanattan Salih’in ortasında kale önünde Muleka’nın şutu auta gitti.

57. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı köşe atışında ön direkte Salih’in kafayla arkaya gönderdiği topu Amartey kafayla ağlara gönderdi. 0-1

63. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Onur Bulut’un yerden şutunda top yandan dışarı gitti.

75. dakikada Tiranalı oyuncunun hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2