Tirana 0 - 1 Kızılyıldız (Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi)

Organizasyonda 2. eleme turu, iki maçla başladı. PAOK'un konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atladığı turnuvanın bügün oynanan diğer mücadelesinde Arnavutluk ekibi Tirana ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşılaştı.





Tek maç üzerinden oynanan müsabakada Kızılyıldız, deplasmanda rakibini 62. dakikada Tomane'nin golüyle 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

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