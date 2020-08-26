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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 01:18 | Son Güncelleme:

Tirana 0 - 1 Kızılyıldız (Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi)

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Tirana 0 - 1 Kızılyıldız (Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonunda Kızılyıldız, Tirana'yı 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

Organizasyonda 2. eleme turu, iki maçla başladı. PAOK'un konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atladığı turnuvanın bügün oynanan diğer mücadelesinde Arnavutluk ekibi Tirana ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşılaştı.



Tek maç üzerinden oynanan müsabakada Kızılyıldız, deplasmanda rakibini 62. dakikada Tomane'nin golüyle 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

Tirana 0 - 1 Kızılyıldız (Kızılyıldız, Şampiyonlar Liginde 3. eleme turuna yükseldi)

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