Times Meydanı'nda 'Osimhen' sesleri!

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Galatasaraylı bir taraftar, Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen’in önümüzdeki sezonda da takımda kalması için New York’un kalbi Times Meydanı’nda anlamlı bir çağrıda bulundu.

Taraftarın “Bizimle Kal (Stay With Us)” mesajı, dijital ekrana yansıtıldı.

DURSUN ÖZBEK 'GÖRÜŞÜYORUZ' DEDİ

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldızın geleceği hakkında, "Osimhen ile görüşüyoruz. Kendisi karar verecek. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor." dedi.