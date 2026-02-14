Tim Jabol Folcarelli: 'Savaşmaya devam!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-2 kaybeden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmanın ardından konuştu.

NWAIWU: BAZEN KAYBEDERSİNİZ

"En iyimizi vermeye çalıştık ama futbol böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı."

FOLCARELLI: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyon girmedi. 1 hata, 2 hata yaparsanız kalenizde golü görüyorsunuz. Farkı yaratan, sonucu oluşturan buydu. Daha iyi oynayan bizdik. Daha fazlasını hak ettik. Galip ayrılabilirdik ama yaptığımız küçük hatalar kötü sonuç verdi. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele ettik ama istediğimiz gibi olmadı."