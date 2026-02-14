×
Futbol Haberleri

Tim Jabol Folcarelli: 'Savaşmaya devam!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Tim Jabol Folcarelli#Chibuike Nwaiwu
Tim Jabol Folcarelli: Savaşmaya devam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 23:40

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Tim Jabol Folcarelli, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-2 kaybeden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmanın ardından konuştu.

NWAIWU: BAZEN KAYBEDERSİNİZ

"En iyimizi vermeye çalıştık ama futbol böyle, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Mücadelemizi verdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı."

FOLCARELLI: SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyon girmedi. 1 hata, 2 hata yaparsanız kalenizde golü görüyorsunuz. Farkı yaratan, sonucu oluşturan buydu. Daha iyi oynayan bizdik. Daha fazlasını hak ettik. Galip ayrılabilirdik ama yaptığımız küçük hatalar kötü sonuç verdi. Savaşmaya devam edeceğiz. Mücadele ettik ama istediğimiz gibi olmadı."

