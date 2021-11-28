"Tılsım çözüldü, rüzgarı arkamıza aldık..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kadıköy metrodaki saldırgan hakkında yeni detaylarKadıköy metrodaki saldırgan hakkında yeni detaylar#İstanbul
Kritik zirve öncesi Sergen Yalçından istifa kararı Son söz Çebinin...Kritik zirve öncesi Sergen Yalçın'dan istifa kararı! Son söz Çebi'nin...#Beşiktaş
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Dikkat: 10 derece birden düşecekCanlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Dikkat: 10 derece birden düşecek#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Canlı | Kritik maçta ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Kritik maçta ilk gol penaltıdan geldi!#Fatih Karagümrük
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Adanada dehşet Motosiklet kavgası 3 can aldıAdana'da dehşet! 'Motosiklet' kavgası 3 can aldı#Adana
Amerikalı aynasız Adanadan FBIa uzandı'Amerikalı aynasız' Adana'dan FBI'a uzandı#Erdal Kaya
Kentin 10 günlük suyu kaldı Belediye Başkanından kritik uyarıKentin 10 günlük suyu kaldı! Belediye Başkanı'ndan kritik uyarı#Çorum
Karantinaya alındı... Kaldığı oteli yaktıKarantinaya alındı... Kaldığı oteli yaktı!#Koronavirüs
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Tılsım çözüldü, rüzgarı arkamıza aldık..."

#Giresunspor#Halil İbrahim Önal#Beşiktaş
Tılsım çözüldü, rüzgarı arkamıza aldık...

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Tılsım çözüldü, artık rüzgarı arkamıza aldık” dedi.

Haberin Devamı

Önal, yaptığı açıklamada, İstanbul’a kazanmaya gittiklerini ve rakipleri karşısında oynadıkları kontrollü oyun sonrasında 3 puanı alarak sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar disiplinli bir oyun sergilediklerini, bunun karşılığını da aldıklarını ifade eden Önal, “Ligin başından beri zaten iyi oynayan bir takımımız vardı fakat oynadığımız oyunu skora yansıtamıyorduk. Bunu bilerek durumu tersine çevirmek ve rakibimizi yenmek için sahaya çıktık. Disiplinli bir oyun sonrasında oyuncuların verdiği büyük emekle birlikte rakibimizi yenmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Artık tılsım çözüldü ve rüzgarı arkamıza aldık. Bundan sonra da aynı disiplin içinde galibiyetlere devam edeceğiz. İstanbul’da kazanan biz olduk şimdi önümüzdeki maçlara hazırlanacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

Önal, Beşiktaş kalecisi Mert’in sakatlandığı pozisyonda atılan golle ilgili de “Mücadelenin heyecanıyla oyuncumuz bu durumu farkedemedi. Biz de atma diye bağırdık ama o anın heyecanı diyebiliriz. Zaten oyuncularımız da gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Her şeye rağmen kazanan biz olduk. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun” ifadesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve şampiyonluk sözleri! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresunspor'a karşı gelen 4-0'lık mağlubiyet sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çebi, "Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. İstifa etmesinde haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok. Ancak ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış ve tutum görürsem ben onunla(Sergen Yalçın) devam ederim. B planını bu saate kadar düşünmedik ama olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir." dedi.
daha fazla video içinAhmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve şampiyonluk sözleri!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresunspor#Halil İbrahim Önal#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising