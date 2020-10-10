TikTok x Tundra Esports ortaklığını duyurdu

Tundra Esports’un kurucu ortaklarından Michael Munro “FIFA, bu güne kadar TikTok üzerinden 3.3 milyardan fazla kullanıcı tarafından izlenmiş.” diyerek bu ortaklığın takımın isminin duyulması için iyi bir fırsat ve yol olduğunu gözler önüne seriyor.

TikTok Avrupa’nın Marka ve Ortaklık Pazarlama Başkanı Jana Ulaite de espor ve video paylaşım platformu TikTok’un birlikte uyumlu çalışacaklarına dair Munro ile benzer açıklama yaptı. Ulaite, oyun içeriklerinin platformda ilgi gördüğünü ve Tundra Esports’un da FIFA 21 içerikleriyle kullanıcılara içerik sunması için sabırsızlandıklarını söyledi.

Adresten medya eklenecek: https://youtu.be/MYQYAe_2Qyg

TikTok, geçtiğimiz yıl TikTok Cup isimli bir espor etkinliği düzenlemiş ve espor severlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. TikTok Cup, Amerika’daki öğrencilere açık 8 çevrimiçi turnuvadan oluşan bir etkinlikti. Fortnite, League of Legends, Rocket League ve CS:GO gibi oyunların turnuvalarının düzenlendiği etkinliğin ödül havuzu 60,000 dolardı.