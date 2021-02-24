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GeriSpor Tiger Woods kimdir, öldü mü? İşte trafik kazası geçiren Tiger Woods'un sağlık durumu
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Spor Arena
Haber Giriş: 24.02.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Tiger Woods kimdir, öldü mü? İşte trafik kazası geçiren Tiger Woods'un sağlık durumu

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Tiger Woods kimdir, öldü mü? İşte trafik kazası geçiren Tiger Woods'un sağlık durumu
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Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kalifornia'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndü. Haberler ardından Tiger Woods'un sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Tiger Woods kimdir, sağlık durumu nasıl?

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tiger Woods'un menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Tiger Woods Hakkında

Eldrick Tont "Tiger" Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde dünyaya geldi. Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon dolar aldı. 

1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırdı. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

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