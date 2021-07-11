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Haber Giriş: 11.07.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Tie break ne demek? İşte tie break hakkında bilgiler

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Tie break ne demek? İşte tie break hakkında bilgiler

'Tie-break' tenis sporunda sıklıkla geçiren terimlerden biri. . Türkçe anlamı ”beraberliği kırma” olan tie break hakem kararıyla oynanır. Bu oyunda sayı sistemi 15-30-40’lı şekilde değil 1,2,3 şekline birer puanla belirlenir. Peki, tie break tam olarak ne demek? İşte tie break hakkında bilgiler

Oyunlarda ve sporlarda, bir yarışma sonunda bağlanan oyuncular veya takımlar veya bir takım yarışmaların sonunda kazanan bir oyuncuyu belirlemek için bir tiebreaker veya tiebreak kullanılır. Eğer oyuncular bu puanlama sistemine uygun olarak berabere kalırlarsa beraberliği kırmak için hakem kararıyla bu özel oyun devreye girer.

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