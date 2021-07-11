Tie break ne demek? İşte tie break hakkında bilgiler

Oyunlarda ve sporlarda, bir yarışma sonunda bağlanan oyuncular veya takımlar veya bir takım yarışmaların sonunda kazanan bir oyuncuyu belirlemek için bir tiebreaker veya tiebreak kullanılır. Eğer oyuncular bu puanlama sistemine uygun olarak berabere kalırlarsa beraberliği kırmak için hakem kararıyla bu özel oyun devreye girer.