Tiago Djalo'dan Italiano'ya övgü: 'Takımla ilişkisi çok iyi!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte Tiago Djalo, Milot Rashica ve Rıdvan Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

DJALO: ITALIANO'NUN TÜM TAKILMA ÇOK İYİ İLİŞKİSİ VAR

"Çok iyi bir sonuç aldık bence. Maçın ilk yarısındaki ilk 10 dakikada çok hata yaptık ve rakibimize umut verdik. Maçın başını daha iyi kontrol etmeliydik. Sonrasında goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz.

Zor maçlar oynuyoruz ama fizik olarak gayet iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Gelişmemiz gereken yönler var ve gelişeceğiz. Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Galip geldik, mutluyuz. Dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Mutluyuz, kazandık.

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Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var, tüm takımla öyle. Bize yardım etmek istiyor. Maçlarda çok iyi bir enerjisi var. Bu da bize pozitif yansıyor. Hocamızın istediği gibi her maç hazır olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça çalışıp hazır olacağız."

RASHICA: KAMP DÖNEMİNİN ETKİSİ OLDU

"İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunun etkisi oldu. Çok sıkı çalıştık. Hocamız da fiziksel olarak yüksek seviyede olmamızı istiyor. Çok iyiyiz demek için erken ama hocamızın istediklerini yapıyoruz. Gelişmek zorundayız sürekli. Yüksek tempoda, şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ve fiziksel olarak daha iyi olacağımızı biliyorum.

Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz."

RIDVAN YILMAZ: BU HAVAYI BOZMADAN DEVAM

"Çok çalışıyoruz. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz.

Orası da kolay olmayacak. Dersimizi iyi çalışıp, elimizden geleni yapıp turu geçmek için oynayacağız."