Futbol Haberleri

Tiago Djalo, resmen Beşiktaş'ta! İşte transferin maliyeti...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tiago Djalo#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 19:08

Beşiktaş, Tiago Djalo'yu kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Juventus'tan Portekizli savunmacı Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

JUVENTUS MALİYETİNİ AÇIKLADI

İtalyan ekibi Juventus, Tiago Djalo transferinin maliyetini açıkladı. 

Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Portekizli futbolcunun transferi için İtalyan devine 3.5 milyon euro (3 yılda ödenecek) bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan anlaşmada şarta bağlı 1 milyon euro bonus bulunuyor. 

DJALO'NUN KARİYERİ

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Porto'da geçen sezon kiralık forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

