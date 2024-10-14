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Fenerbahçe'den ayrılan Tiago Çukur'dan Roda'da hızlı başlangıç!

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#FENERBAHÇE#Tiago Çukur#Süper Lig
Fenerbahçeden ayrılan Tiago Çukurdan Rodada hızlı başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 13:19

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tiago Çukur, Hollanda'da göz dolduruyor. Sezonu 2. Lig ekibi Roda'da geçiren 21 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı.

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21 yaşındaki Tiago Çukur 2022/2023 sezonunun yaz transfer döneminde 250 bin euro karşılığında Watford'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli ekipte fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu, bu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Roda'ya transfer oldu. Golcü oyuncu Hollanda macerasına hızlı başladı.

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 8 MAÇTA 2 GOL - 2 ASİST

Roda ile Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Tiago Çukur, takımıyla birlikte 8 maça çıktı. Bu maçlarda 684 dakika sahada kalan genç oyuncu, kulübüne 2 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

GERİ ALMA OPSİYONU VAR

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak Roda'ya sattığı Tiago Çukur'un öncelikli satın alma opsiyonuna sahip. Sarı lacivertli ekip, genç oyuncuyu istediği anda yeniden kadrosuna katabilir.

GEÇEN SEZONU ÜMRANİYESPOR'DA GEÇİRDİ

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Bu sezonu Hollanda'da geçiren Tiago Çukur, 2023/2024 sezonunda ise Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanmıştı. Ümraniye ekibiyle birlikte 9 maça çıkan genç oyuncu, takımına 2 gol - 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Tiago Çukur, 2022/2023 sezonunda ise Belçika ekibi FCV Denver EH'ye kiralanmıştı.

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FENERBAHÇE İLE MAÇA ÇIKMADI

Toplam 2 sezon boyunca Fenerbahçe kadrosunda yer alan Tiago Çukur, sarı lacivertli formayla hiçbir resmi maçta boy göstermedi.

21 yaşındaki oyuncu, 2022/2023 sezonunda sadece 4 hafta boyunca devam eden Rezerv Lig'de sarı lacivertli formayı sırtına geçirmişti.

2022'DE MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Hollanda'da doğup büyüyen Tiago Çukur, 2022 yılında dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından UEFA Uluslar Ligi maçlarının kamp kadrosuna çağrılmıştı.

Ülkemizin Litvanya'yı 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren genç oyuncu, süre bulduğu dakikalarda gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.

RODA LİGDE DOKUZUNCU

Bu sezon Hollanda 2. Lig'de 9 maça çıkan Roda, bu maçlarda toplam 13 puan topladı. Sarı siyahlı kulüp, ligin 10. haftası kapsamında ADO Den Haag'ın konuğu olacak.

18 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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#FENERBAHÇE#Tiago Çukur#Süper Lig

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