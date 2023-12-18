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THY'den Türkiye'nin gururları Eczacıbaşı ve VakıfBank'a özel anons

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#Voleybol#Eczacıbaşı#Vakıfbank
THYden Türkiyenin gururları Eczacıbaşı ve VakıfBanka özel anons
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 22:13

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda dönerken THY pilotu özel bir anons yaptı. 

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Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda dönüyor. 

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda geliyor. Sabah saatlerinde İstanbul'da olması beklenen iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı. 

Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye'nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik ederiz.

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#Voleybol#Eczacıbaşı#Vakıfbank

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