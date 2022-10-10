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THY’den Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetine jest

Güncelleme Tarihi:

#Ampute Futbol Milli Takımı#Türk Hava Yolları#THY
THY’den Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetine jest
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 17:36

Türk Hava Yolları (THY),  2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola’yı yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edecek.

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Angola’yı yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takım oyuncularına müjdeyi THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından verdi. Bir paylaşım yapan Bolat, "Dünya şampiyonu unvanıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımımızı tebrik ederim. Bayrak taşıyıcı, Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz. Bizim çocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 Bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye'nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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THY’den Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyetine jest

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#Ampute Futbol Milli Takımı#Türk Hava Yolları#THY

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