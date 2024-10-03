THY ile 2026 Dünya Kupası’na

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran, yarı finali kıl payıyla kaçıran A Milli Takımımız’ın hedefi en son 2002’de katıldığımız Dünya Kupası’nda 2026’daki yerini almak. Ay yıldızlılar bu doğrultuda 2026 Dünya Kupası’na 4 bilet kazanma imkanı sunan Uluslar Ligi’nde 2. maçlar sonunda liderliğe çıkarak sahada üzerine düşen görevi yaptı ve kararlığını net olarak ortaya koydu.

MiLLLER MAÇLARA THY iLE GiDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu da önceki gün Ay yıldızlıları da yakından ilgilendiren önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, uluslararası arenadaki gururu, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları ile TFF arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi. Anlaşma kapsamında futbol Milli Takımlarımız bu sezon maçlara seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek.

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TÜRK HAVA YOLLARINI ÖRNEK ALIYORUZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada “TFF olarak Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yerlere getirmek için THY’yi örnek alarak Türk futbolunu adil ve adaletli şekilde layık olduğu yere taşımak hedefimiz.

UMARIM DÜNYADA 1. SIRAYA ÇIKARLAR

2026’da Amerika’da Dünya Kupası var. Uzak bir mesafe. Biz de oraya Türk Hava Yolları ile gidebiliriz. Nasıl THY bizim gururumuzsa milli takım da Türk milletinin gururudur. Bizim de bu sorumluluk bilinciyle Türk Hava Yolları’nı da kendimize örnek alarak Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak görevimiz. Türk Hava Yolları’nın daha da iyi yerlere ulaşarak dünyanın 1 numarası olmasını temenni ediyorum” ifadesinin kullandı.

FUTBOL FEDERASYONU VE THY’NiN HEDEFLERi AYNI

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise “Ülkemizi futbolda başarı ile temsil eden federasyonumuzla, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu markası olan THY’nin hedefleri aynı; milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlarımıza katkı sunmak. TFF de dahil olmak üzere toplam 16 spor federasyonumuza destek sağlıyoruz. Uzun yıllardan beri sürdürdüğümüz bu sponsorluğumuzu 2024-25 sezonunda da devam ettirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

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AMERiKA’DAKi TURNUVA iÇiN ÖZEL iSTEKLER OLDU

Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na gitmek istediklerini belirtirken ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlenleyeceği 2026’daki turnuva için Bolat’tan özel ricalarının olduğunu ifade etti.