THY Euroleague'de Zalgiris liderliğe yükseldi

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Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım 6. hafta maçlarını salı ve çarşamba, 7. hafta müsabakalarını ise perşembe ve cuma günleri oynadı.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko haftayı iki galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, Litvanya'da İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla karşılaştığı maçı son çeyrekteki etkili oyunuyla 84-82 kazandı. Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçı için Partizan'la sahasında karşılaştı. Eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp rakibini, üç sayı çizgisinin gerisinden 19 isabet bulduğu maçta 89-72 yenen Fenerbançe Beko, 5. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler haftayı 4. sıraya yükselerek bitirdi.

Anadolu Efes ise haftaya sahasında Barcelona yenilgisiyle başladı. Lacivert-beyazlılar sahasında 6. hafta maçında İspanya temsilcisine 97-88 kaybetti. Anadolu Efes, haftanın ikinci maçı için Almanya'da Alba Berlin'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar rakibini 86-70 yenerek bu sezon 4. galibiyetini elde etti ve 7. haftayı 7. sırada tamamladı.

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- Zalgiris'ten rüya gibi başlangıç

THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'in rüya gibi başlangıcı sürüyor.

Ligin en mütevazı bütçeli takımlarından biri olan Litvanya temsilcisi, Andrea Trinchieri başantrenörlüğünde çıkışını sürdürüyor.

Çift maç haftasında ilk önce Kızılyıldız'ı 86-84 yenen Zalgiris, daha sonra Monaco'yu 63-62'yle geçti. Üst üste 5'inci toplamda da 6'ncı galibiyeti alan Zalgiris, liderliğe yükseldi.

- Son şampiyon geriden gelerek kazandı

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Kızılyıldız deplasmanında geride gelip kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haftanın ilk maçında LDLC Asvel'i 92-68'le geçen Yunan ekibi, Kızılyıldız deplasmanında 14 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı 81-77 kazandı.

Ligin son şampiyonu Panathinaikos AKTOR, 7 haftada 5 galibiyetle haftayı 2. sırada bitirdi.

- Real Madrid'den kötü başlangıç

Son 7 yılın 6'sında Dörtlü Final'e kalan ve son 3 sezonda final oynayan İspanya ekibi Real Madrid, sezon çok kötü bir başlangıç yaptı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ve bu sezon ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan Real Madrid, çift maç haftasında iki maçını da kaybetti. Olympiakos ve Maccabi Playtika'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, 7. hafta sonunda 4 yenilgi aldı.

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- MVP'ler Napier ve Leday

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının en değerli oyuncuları (MVP) Bayern Münih'ten Shabazz Napier ve EA7 Emporio Armani Milan'dan Zach Leday oldu.

Bayern Münih'in Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 87-84 yendiği maçta ABD'li oyun kurucu 16 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle 26 verimlilik puanı alarak 6. haftanın MVP'si olmayı başardı.

EA7 Emporio Armani Milan'ın İtalya derbisinde Virtus Sagafredo Bologna'yı 99-90 yendiği maçta ABD'li pivot Leday, 19 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle 29 verimlilik puan alarak 7. haftanın MVP ödülünü elde etti.

- Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 6. ve 7 haftanın sonuçları ile puan durumu şöyle:

6. Hafta:

Anadolu Efes-Barcelona: 88-97

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Alba Berlin-Paris Basketbol: 83-92

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika: 84-82

Olympiakos-Real Madrid 79-69

Baskonia-EA7 Emporio Armani Milan: 88-83

Virtus Sagafredo Bologna-Bayern Münih: 84-87

Zalgiris-Kızılyıldız: 86-64

Panathinaikos-LDLC ASVEL: 92-68

Partizan-Monaco: 74-79

7. Hafta:

Alba Berlin-Anadolu Efes: 70-86

Maccabi Playtika-Real Madrid: 79-78

Olympiakos-Barcelona: 95-74

EA7 Emporio Armani Milan-Virtus Sagafredo Bologna: 99-90

Fenerbahçe Beko-Partizan: 89-72

Zalgiris-Monaco: 63-62

LDLC ASVEL-Bayern Münih: 71-84

Kızılyıldız-Panathinaikos AKTOR: 77-81

Paris Basketbol-Baskonia: 67-65

Puan durumu:

Takım O G M A Y Av. P 1- Zalgiris 7 6 1 525 500 25 13 2- Panathinaikos AKTOR 7 5 2 601 551 50 12 3- Barcelona 7 5 2 586 568 18 12 4- Fenerbahçe Beko 7 5 2 549 531 18 12 5- Bayern Münih 7 5 2 618 611 7 12 6- Olympiakos 7 4 3 577 536 41 11 7- Anadolu Efes 7 4 3 606 583 23 11 8- Baskonia 7 4 3 537 515 22 11 9- Monaco 7 4 3 571 554 17 11 10- Paris Basketbol 7 4 3 588 576 12 11 11- Real Madrid 7 3 4 586 575 11 10 12- Kızılyıldız 7 3 4 551 551 0 10 13- Maccabi Playtika 7 3 4 564 589 -25 10 14- Partizan 7 2 5 560 576 -16 9 15- EA7 Emporio Armani Milan 7 2 5 575 615 -40 9 16- LDLC ASVEL 7 2 5 546 593 -47 9 17- Virtus Sagafredo Bologna 7 1 6 549 590 -41 8 18 Alba Berlin 7 1 4 515 590 -75 8

- Haftanın maçı: Panathinaikos AKTOR-Olympiakos

THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en önemli maçında Yunan derbisinde Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve çift maç haftasında Real Madrid ile Barcelona'yı rahat geçen Olympiakos'u 8 Kasım Cuma günü OAKA Altion'da konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında 8 Kasım Cuma günü LDLC ASVEL'e konuk olacak, Anadolu Efes ise aynı gün bir başka Fransa ekibi Monaco'yu ağırlayacak.

Ligde 8. haftanın programı TSİ şöyle:

7 Kasım Perşembe:

21.00 Kızılyıldız-Alba Berlin (Aleksandar Nikolic)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid (Unipol Forum)

22.45 Paris Basketbol-Partizan (Adidas Arena)

22.45 Bayern Münih-Zalgiris (Sap Garden)

8 Kasım Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Monaco (Basketbol Gelişim Merkezi)

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22.00 LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko (LDLC Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Olympiakos (OAKA Altion)

22.30 Virtus Sagafredo Bologna-Maccabi Playtika (Unipol Arena)

22.45 Barcelona-Baskonia (Palau Blaugrana)