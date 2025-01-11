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THY Euroleague'de yeni lider Olympiakos! Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes...

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#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Olympiakos
THY Euroleaguede yeni lider Olympiakos Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 12:13

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'e 20. hafta maçlarıyla devam edildi. Yunanistan ekibi Olympiakos maçlar sonrası liderliğe yükseldi.

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 Olympiakos, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 43 sayı farkla (112-69) mağlup etti. Yunanistan temsilcisinde Sasha Vezenkov, kaydettiği 45 sayıyla Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bulgar basketbolcu, 52 verimlilik puanıyla kariyerindeki en iyi maça imza atarken, 2 sayılık atışlarda (10'da 10) ve 3 sayılık atışlarda (10'da 8) en yüksek istatistiği elde etti.

Avrupa Ligi'nde 5'i peş peşe olmak üzere 14. galibiyetini alan Olympiakos, zirvenin yeni sahibi oldu.

- Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada tamamladı

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. ve son sırasında yer alan Almanya ekibi ALBA Berlin'i 90-73 mağlup etti.

Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe, 12. galibiyetini aldı ve bir basamak yükselerek haftayı 4. sırada tamamladı.

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- Anadolu Efes, kötü gidişe son veremedi

Yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçta Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 82-76 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı müsabakada 11 sayılık fark yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan lacivert-beyazlılar, organizasyonda 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, bir basamak gerileyerek 20. hafta sonunda 11. sırada yer aldı.

- Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'tan üst üste 5. galibiyet

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 96-84 mağlup etti.

Yunanistan temsilcisinde milli oyuncular Cedi Osman 18, Ömer Faruk Yurtseven de 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Art arda 5'inci, toplamda ise 13'üncü galibiyetini alan Panathinaikos, ikinci sıraya yükseldi.

- Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya): 90-73

Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 84-98

Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 74-107

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan): 96-84

Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa): 76-82

Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 64-83

Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa): 85-69

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Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 112-69

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya): 76-74

- Puan durumu

Organizasyonun 20. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

 TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2014617381617121
2Panathinaikos AKTOR2013717541643111
3Monaco2013717501645105
4Fenerbahçe Beko1912715011504-3
5Kızılyıldız201281646159452
6Paris Basketbol191181618160711
7Real Madrid201191668159870
8Barcelona201191694165242
9EA7 Emporio Armani Milan201191733169241
10Bayern Münih2011917121764-52
11Anadolu Efes2010101672164824
12Zalgiris20101015351545-10
13Partizan209111652163319
14LDLC ASVEL2091116161671-55
15Baskonia2081215701617-47
16Virtus Segafredo Bologna2061416151689-74
17Maccabi Playtika2051516701781-111
18ALBA Berlin2031715661810-244
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#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Olympiakos

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