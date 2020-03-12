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Basketbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

THY Euroleague'de oyunculardan corona virüsü kararı! 'Maçlar ertelensin'

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THY Euroleague'de oyunculardan corona virüsü kararı! 'Maçlar ertelensin'
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sporu etkilemeye devam ediyor. NBA'de sezonun askıya alınması kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti.

Dünyada corona virüsün hızla yayılması ve NBA’in aldığı sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti.

Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirdi.

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THY EuroLeague’de Olimpia Milano ile Olympiakos takımları arasında oynanacak olan maç, korona virüsü sebebiyle ertelenmişti. EuroLeague maçın Almanya’nın Berlin kentinde oynanması yönünde karar aldı. Karşılaşma 13 Mart 2020’de Mercedes Benz Arena’da oynanacak.



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