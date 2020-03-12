THY Euroleague'de oyunculardan corona virüsü kararı! 'Maçlar ertelensin'

Dünyada corona virüsün hızla yayılması ve NBA’in aldığı sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etti.



Yapılan açıklamada ELPA, sağlık güvenliğinin daha önemli olduğunu dile getirdi.

THY EuroLeague’de Olimpia Milano ile Olympiakos takımları arasında oynanacak olan maç, korona virüsü sebebiyle ertelenmişti. EuroLeague maçın Almanya’nın Berlin kentinde oynanması yönünde karar aldı. Karşılaşma 13 Mart 2020’de Mercedes Benz Arena’da oynanacak.















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